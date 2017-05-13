Синдром панды: каждый четвертый житель Германии страдает «сексуальной ленью»

13.05.2017 09:30 · 0 комментариев

Медведи-панды милые, уютные и очень вялые. Целыми днями они только лежат и сидят, спят и едят, ничто и никто не может вывести их из состояния покоя – даже интересные партнеры. Они просто слишком ленивы. Из-за этого свойства черно-белых мишек парам, которые становятся слишком ленивыми для секса после первой фазы влюблённости, приписывают так называемый синдром панды.

Если верить недавнему исследованию, многие пары в Германии страдают сексуальной ленью – из-за связанной со стрессом работы, утомительного домашнего хозяйства или просто из-за обычного стресса во время отдыха. Даже больше, чем каждый четвёртый житель Германии, состоящий в отношениях (28 процентов), указал, что он или она часто чувствует себя слишком уставшим для сексуального общения с партнером. Поразительно: у женщин, состоящих в партнерстве (35 процентов), лень побеждает сексуальное желание значительно чаще, чем у мужчин (22 процента).

В общей сложности треть влюблённых заявляют, что, хотя они знают о синдроме панды, но он нападает на них лишь изредка. Еще 27 процентов, по их собственным данным, бывают слишком вялыми для любовной игры только в исключительных случаях или же никогда. Интересно, что между частотой приступов сексуальных лени и длительностью партнерства связи нет. Так среди пар, которые вместе менее пяти лет, практически столько же «панд», как в и парах, которые вместе более 20 лет.

лень, партнеры, секс