Премьера фильма «Сорок флагов над Рейхстагом» прошла в Берлине

12.05.2017 08:50   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.tvzvezda.ru

Скриншот с сайта www.tvzvezda.ru

В Берлине прошла фильма об исторических событиях мая 1945-го. Масштабный документальный проект  Телеканала «Звезда» открывает завесу тайны о Знамени Победы и о том, как на самом деле проходило взятие Рейхстага.

Было ли знамя номер ноль? И почему красный флаг водрузили Егоров и Кантария? Автор фильма журналист Алексей Егоров и артист Андрей Мерзликин попытались восстановить историческую справедливость и вспомнить имена всех героев, причастных к этому великому событию.

Показ фильма в Германии прошел с оглушительным успехом. Картину высоко оценили потомки немцев, пострадавших от фашизма.

Источник: tvzvezda.ru

Теги: 

, ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!