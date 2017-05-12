Премьера фильма «Сорок флагов над Рейхстагом» прошла в Берлине

12.05.2017 08:50 · 0 комментариев

В Берлине прошла премьера фильма «Сорок флагов над Рейхстагом» об исторических событиях мая 1945-го. Масштабный документальный проект Телеканала «Звезда» открывает завесу тайны о Знамени Победы и о том, как на самом деле проходило взятие Рейхстага.

Было ли знамя номер ноль? И почему красный флаг водрузили Егоров и Кантария? Автор фильма журналист Алексей Егоров и артист Андрей Мерзликин попытались восстановить историческую справедливость и вспомнить имена всех героев, причастных к этому великому событию.

Показ фильма в Германии прошел с оглушительным успехом. Картину высоко оценили потомки немцев, пострадавших от фашизма.

Источник: tvzvezda.ru

«Сорок флагов над Рейхстагом», документальный фильм, премьера