Премьера фильма «Сорок флагов над Рейхстагом» прошла в Берлине
12.05.2017 08:50 · 0 комментариев
В Берлине прошла премьера фильма «Сорок флагов над Рейхстагом» об исторических событиях мая 1945-го. Масштабный документальный проект Телеканала «Звезда» открывает завесу тайны о Знамени Победы и о том, как на самом деле проходило взятие Рейхстага.
Было ли знамя номер ноль? И почему красный флаг водрузили Егоров и Кантария? Автор фильма журналист Алексей Егоров и артист Андрей Мерзликин попытались восстановить историческую справедливость и вспомнить имена всех героев, причастных к этому великому событию.
Показ фильма в Германии прошел с оглушительным успехом. Картину высоко оценили потомки немцев, пострадавших от фашизма.
Источник: tvzvezda.ru
Теги:
«Сорок флагов над Рейхстагом», документальный фильм, премьера
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