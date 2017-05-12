BMW предоставит 400 электромобилей для каршеринга Гамбурга

12.05.2017 08:35 · 0 комментариев

В рамках программы DriveNow баварская марка BMW передаст гамбургскому каршерингу 400 электрических хэтчбеков BMW i3. Отметим, что официальный каршеринг бренда открыт и в Копенгагене.

Как пишет иностранное издание Electrek, всего компания BMW предоставит каршерингу в Гамбурге 550 экологически чистых автомобилей, 400 из них являются электрокарами BMW i3, а остальные 150 – подключаемыми гибридами. Изначально городской каршеринг получит 70 электромобилей, а остальные машины будут доставлены к концу нынешнего года. Кроме того, немецкий автопроизводитель намерен открыть в Гамбурге 1 150 зарядочных станций.

Член совета директоров BMW Питер Шварценбауэр, беседуя с журналистами, подчеркнул, что компания давно сотрудничает с правительством Гамбурга с целью развития мобильности электрических транспортных средств. Появление сервиса каршеринга электромобилей позитивно повлияет на окружающую среду в городе, а также станет толчком для налаживания соответствующей инфраструктуры.

Отметим, что за первые четыре месяца текущего года продажи BMW i3 увеличились на 50% в сравнении с тем же периодом 2016 года. В дальнейшем компания планирует нарастить объём производства электромобилей и гибридов.

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