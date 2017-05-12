Кабинет министров утвердил ужесточение наказания за кражи со взломом

12.05.2017 08:31   ·   0 комментариев

© Brian Jackson - Fotolia.com

© Brian Jackson — Fotolia.com

Наказания за кражи со взломом в будущем будут более жесткими. Федеральное правительство приняло в среду, 10.05.2017, изменения к закону, согласно которым в будущем за «постоянно занимаемого частного жилища» предусматривается минимальное в виде одного года тюремного заключения. До сих пор диапазон наказания составлял от шести месяцев до десяти лет, а в «менее серьезных случаях» от трех месяцев до пяти лет. В будущем будут наказания от одного до десяти лет.

Союз и СДПГ еще в конце марта договорились в коалиционном комитете об ужесточении наказаний за кражи со взломом. Однако в последние недели шла полемика по вопросу, в какой степени могут запрашиваться данные мобильного телефона и другие коммуникационные данные подозреваемых взломщиков, что замедлило законодательный процесс.

Достигнута договоренность о том, что взлом в частных домах вносится в список тех преступлений, в ходе расследования которых следователи могут использовать так называемые сохраненные данные, то есть они могут при определенных условиях использовать данные телекоммуникационного оператора, которые он обязан сохранять в течение периода до десяти недель. До сих пор это было возможно только в случае таких преступлений, как формирование террористических групп, убийство или сексуальное насилие.

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