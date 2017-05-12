Этот тест является наиболее востребованным

12.05.2017 08:30 · 0 комментариев

С 1964 года Фонд Warentest является постоянным спутником немецких потребителей. Нет почти ничего такого, чего бы эта некоммерческая организация потребителей за десятилетия своего существования не проверила на пригодность для потребления и не оценила. Огурцы, газонокосилки, шоколад, зубная паста, тостеры или тампоны: Фонд Warentest знает победителя тестов, а потребители ориентируются на него.

Председатель Фонда Хубертус Примус (Hubertus Primus) сообщил в интервью газете медиа-группы Funke, какой продукт чаще всего запрашивают через загрузку в интернете. И удивляется сам, что наиболее популярная тема: матрасы! Из годового отчета организации, которым располагают газеты группы Funke, следует, что в 2016 году только благодаря интернет-продажам тестов матрасов Фонд заработал 247 000 евро. С большим отставанием (прибыль в размере 115 000 евро) за ними следуют тесты стиральных машин.

Warentest, матрасы, потребители, стиральные машины, тест