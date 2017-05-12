В Германии не хватает мясников

12.05.2017 08:28 · 0 комментариев

В Германии в течение десяти лет закрылась каждая четвертая мясная лавка – это 4 500 предприятий. Есть целый ряд причин. Потребление мяса неуклонно снижается, а тенденция к растительной пище продолжает расти.

Кроме этого, ощущается большая конкуренция со стороны супермаркетов и дискаунтеров, которые вытесняют небольшие мясные магазины. На длинных прилавках с мясом клиенты получают все, что им нужно. Примерно 80 процентов мяса клиенты покупают в супермаркете. Остальные 20 процентов распределяются среди примерно 14 000 мясников, как сообщает издание «Welt».

Однако одной из самых больших проблем мясников является подрастающая смена. Имидж мясника не пользуется популярностью среди молодежи. Молодые люди предпочитают работу в офисе потрошению субпродуктов. На многие объявления о такой работе никто не подает заявок. Не хватает не только мясников, но также продавцов в специализированных мясных магазинах и других сотрудников.

мясная лавка, мясная продукция, мясник, мясо