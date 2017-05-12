Из-за морозов клубника в Германии будет дорогой

12.05.2017 08:26 · 0 комментариев

Из-за по-зимнему холодной погоды в апреле цены на клубнику в этом году, как ожидается, значительно возрастут. «Необычно морозный апрель причинил значительный ущерб многим фермерам, которые выращивают клубнику», цитирует «Welt am Sonntag» Ганса-Йорга Фридриха (Hans-Jörg Friedrich) из Организации производителей фруктов и овощей (Erzeugerorganisation Obst und Gemüse). Уже ясно, что сбор клубники в этом году начнется на десять дней позже, чем ожидалось, и будет намного ниже.

По оценкам Организации производителей фруктов и овощей, есть территориальные различия. Так, в Пфальце вымерзли от 10 до 15 процентов цветов клубники, а в Баден-Вюртемберге значительно больше. В частности, проблемы там были вызваны ночными заморозками.

Одну из причин повреждения морозом эксперты, как ни странно, видят в глобальном потеплении. Вызванные таким образом изменения в погоде привели к тому, что время сбора урожая передвинулось вперед. Из-за более ранней вегетации растения, однако, также более подвержены весной заморозкам.

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