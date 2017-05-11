Таможенники ФРГ изъяли свыше 41 кг кокаина, предназначавшегося для отправки в РФ

11.05.2017 09:21 · 0 комментариев

Сотрудниками немецкой таможни в порту города Бремерхафен на северо-западе Германии обнаружили более 41 кг кокаина. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на заявление управления по таможенным расследованиям.

Партия наркотиков находилась в рефрижераторном контейнере с бананами из Эквадора. Контейнер должен был быть впоследствии доставлен в Россию, отмечает издание.

Стоимость груза на черном рынке оценивается примерно в €6 млн. На данный момент сотрудники правоохранительных органов пытаются установить, кто должен был получить наркотики, а также где планировалось осуществить их передачу.

incident24.com

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