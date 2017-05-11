В Дрездене вооруженный мужчина ранил восьмерых школьников

11.05.2017 09:17 · 0 комментариев

Вооруженный мужчина распылил в молодёжном хостеле в Дрездене слезоточивый газ и ранил восьмерых школьников. Вечером во вторник, 09.05.2017, по сообщениям полиции, 67-летний постоялец пожаловался на шум, угрожал молодым людям из Тюрингии ножом и распылил перцовый спрей.

Пострадавшим школьникам в возрасте от 14 до 16 лет была оказана помощь в хостеле. Двое из них доставлены в больницу. Большой контингент полиции прибыл в хостел. Были задействованы также служебные собаки.

Полицейские арестовали 67-летнего нарушителя в его комнате. Как сообщается, психически больной человек был очень пьян.

Дрезден, нападение, хостел, школьники