В Дрездене вооруженный мужчина ранил восьмерых школьников

11.05.2017 09:17   ·   0 комментариев

© jonasginter - Fotolia.com

© jonasginter — Fotolia.com

Вооруженный мужчина распылил в молодёжном хостеле в Дрездене слезоточивый газ и ранил восьмерых школьников. Вечером во вторник, 09.05.2017, по сообщениям полиции, 67-летний постоялец пожаловался на шум, угрожал молодым людям из Тюрингии ножом и распылил перцовый спрей.

Пострадавшим школьникам в возрасте от 14 до 16 лет была оказана помощь в хостеле. Двое из них доставлены в больницу. Большой контингент полиции прибыл в . Были задействованы также служебные собаки.

Полицейские арестовали 67-летнего нарушителя в его комнате. Как сообщается, психически больной человек был очень пьян.

Теги: 

, , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!