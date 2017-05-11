Nike будет шить спортивные хиджабы

11.05.2017 09:11 · 0 комментариев

Асма Эльбадави играет в баскетбол за команду «Брэдфордские кобры» на севере Англии. 27-летняя мусульманка может надевать хиджаб на местных чемпионатах. Но выйти на международный уровень у неё пока нет возможности. Международная федерация баскетбола запрещает такие головные уборы. Объясняют это тем, что хиджаб может за что-то зацепиться, а из-за этого можно получить травму.

Но Асма говорит, что это правило не даёт мусульманам, сикхам и евреям свободно играть в баскетбол. Она проводит кампанию с призывом отменить ограничения.

Асма Эльбадави, баскетболистка: «Многие люди спрашивают: «Почему они просто не снимут хиджабы?» Мы можем их снять, если вокруг только женщины. Но суть в том, что мы хотим сохранить благопристойность и играть не только с мусульманками, хотим быть частью спорта».

В марте компания Nike объявила, что весной 2018 года запускает производство спортивных хиджабов. В перспективе это означает, что мусульманки всё больше будут входить в нормальную спортивную среду. Это первый крупный игрок на рынке, который будет производить подобную одежду. Обещает сделать её лёгкой, комфортной и дышащей.

Раабия Паша, баскетболистка: «Мы давно хотели, чтобы хиджабы делала большая компания. Тогда всё меньше людей, когда будут видеть на корте женщину в хиджабе, будут думать: «Она вообще может играть? Она понимает, что делает? Может, она не туда попала?» То есть спорт станет более инклюзивным».

Впрочем, Nike — далеко не первая компания, которая решила шить спортивную одежду для мусульманок. Жительница Лондона Каусар Сакрани сначала шила подобные вещи для своих дочерей, которые хотели играть в футбол, баскетбол и хоккей. Потом обнаружила, что спрос на «благопристойную» спортивную форму очень высок.

В 2006 она запустила производство. Её одежду спортсменки надевали и во время Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

Каусар Сакрани, владелица фабрики спортивной одежды для мусульманок: «Вся продукция компании должна вдохновлять женщин и молодых девушек и говорить им, что ничего не может их остановить. Если вы хотите что-то сделать — делайте, покажите свои возможности».

Производители также считают, что эта сфера даёт огромный потенциал для роста. Особенно в Африке и на Ближнем Востоке.

А спортсменки надеются, что большие компании будут не только делать одежду, но и продвигать мусульманок в хиджабах в большой спорт.

ntdtv.ru

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