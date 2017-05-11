Бунт заключенных в баварском Эрбрахе

11.05.2017 09:09 · 0 комментариев

В молодежной тюрьме в баварском городе Эрбрах (Ebrach) заключенные разожгли огонь, что стало причиной крупномасштабной полицейской операции. Как сообщила полиция, 18 молодых людей отказались вечером во вторник, 09.05.2017, возвращаться в свои камеры.

Заключенные подожгли «предмет из тканиkl», после чего по тюремному корпусу распространился густой дым. Полиция, пожарные и спасательная служба прибыли в составе большого контингента в небольшой городок между Вюрцбургом (Würzburg) и Бамбергом (Bamberg).

Полиция провела переговоры с молодыми людьми и убедила их прекратить сопротивление. Через четыре часа заключенные сдались, и их поместили в одиночные камеры. Во время операции никто не пострадал.

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