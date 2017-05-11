Инцидент в Средиземном море: немецкие спасатели столкнулись с ливийским судном

11.05.2017 09:05 · 0 комментариев

В ходе спасения беженцев на лодках ливийская береговая охрана и корабль с сотрудниками немецкой миссии помощи столкнулись в Средиземном море. Представитель ливийской береговой охраны обвинил неправительственную организацию Sea Watch в том, что её корабль намеренно «нарушал действия береговой охраны». Береговая охрана намеревалась в ливийских территориальных водах поднять 350 мигрантов из деревянной лодки и вернуть их в Ливию.

В свою очередь, немецкая группа обвинила ливийскую береговую охрану в рискованном маневре. Sea Watch выложил на Твиттер видео, которое показывает, как военный корабль почти врезается в гражданское судно. Говорится, что «этот финансируемый ЕС патрульный катер ливийского флота почти протаранил наше гражданское спасательное судно».

Ливия является важной транзитной страной для беженцев на пути в Европу. Беженцы из Африки, но также из Сирии и других стран Ближнего Востока прибывают оттуда после рискованного переход через Средиземное море в Италию, расположенную примерно в 300 километрах. В прошлом году в Италию прибыло рекордное число беженцев – 181 000, 90 процентов из них через Ливию.

Sea Watch, береговая охрана, Ливия, Средиземное море