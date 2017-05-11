Германия установила рекорд потребления возобновляемой энергии

11.05.2017 09:01 · 0 комментариев

Немецкий аналитический центр Agora Energiewende рассказал о национальном рекорде в области возобновляемой энергетики: 30 апреля примерно 85% всего потребляемого в Германии электричества поступило из возобновляемых источников.

Рекорд стал возможен благодаря удачному сочетанию ветреной и солнечной погоды в этот день, говорит Патрик Грейхен, генеральный директор Agora Energiewende. К 2030 году такой объем производства и потребления чистой энергии станет абсолютно нормальным, и инвестиции в возобновляемую энергетику, совершенные в рамках государственной инициативы Energiewende (концепция «энергетического поворота», или перехода на чистую энергетику) с 2010 года, начнут приносить выгоду.

«Большинство угольных электростанций в Германии 30 апреля даже не работали – 85% всего электричества приходилось на возобновляемые источники, – рассказал Грейхен изданию CleanTechnica. – Ядерные электростанции, которые планируется полностью закрыть к 2022 году, также значительно уменьшили свой вклад в производство электроэнергии».

Согласно концепции «энергетического поворота» Energiewende, в Германии к 2025 году доля электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников, должна составить около 40-45%, а к 2035 году – не менее 55-60%. Уже в марте этого года Германия произвела 19,5 ТВт⋅ч возобновляемой энергии, что составило более 41% всего произведенного в стране электричества.

О том, что солнечные и ветряные электростанции становятся все более конкурентоспособными по отношению к традиционным источникам энергии, таким как уголь и газ, говорят результаты последнего тендера на строительство четырех прибрежных ветроэлектростанций в Германии. По его итогам три проекта из четырех будут реализованы без привлечения государственных субсидий.

24news.com.ua

ветряные электростанции, возобновляемые источники, электроэнергия