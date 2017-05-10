Германия предоставляет убежище турецким военным

10.05.2017 09:18   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Новости дня, YouTube

Видеокадр пользователя Новости дня, YouTube

Власти Германии начали удовлетворять прошения турецких военных и дипломатов по предоставлению политического убежища, информирует Интерфакс. Сообщается, что в общей сложности от граждан Турции поступило 414 обращений. Более половины из них поступили от обладателей дипломатических паспортов.

Кроме того, убежища для себя и своих семей попросили , служащие на базах НАТО в Германии. По мнению экспертов, на принятие решения о предоставлении убежища повлияли итоги референдума о поправках в конституцию, прошедшего в Турции.

Напомним, что попытка государственного переворота состоялась в Турции в середине июля 2016 года. После подавления мятежа были арестованы более 30 тысяч человек.

vybory.org.ua

Теги: 

,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!