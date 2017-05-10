Количество вакансий на рынке труда выросло до рекордного максимума

10.05.2017 09:16 · 0 комментариев

Количество вакансий в Германии достигло рекордно высокого уровня в течение первых трех месяцев 2017 года, поднявшись выше одного миллиона, так как крупнейшая экономика в Европе расширяется быстрее, чем ее рабочая сила. Таковы результаты опроса, проведенного Институтом исследований занятости (IAB).

Согласно данным, число вакансий подскочило примерно на 75000 в годовом выражении и на 9000 относительно 4-го квартала 2016 года, составив при этом 1,064 млн.

«Последнее изменение оказалось сюрпризом. Как правило, число вакансий снижается в зимние месяцы, — сказал исследователь IAB Александер Кубис. — Среди отраслей, которые постоянно ищут больше сотрудников, оказался сегмент логистики, сектор здравоохранения и сфера строительства».

«Немецкую экономику, кажется, не беспокоят внешние риски, такие как возможный рост протекционизма и любые последствия Брекзита. Именно поэтому фирмы продолжают нанимать, они ищут новых сотрудников в такой степени, которую мы никогда не видели раньше», — сказал Кубис.

Данные по валовому внутреннему продукту Германии, которые выйдут в пятницу, как ожидается, укажут на квартальный рост в размере 0,6 процента в первом квартале по сравнению с повышением на 0,4 процента в течение последних трех месяцев прошлого года.

Между тем, исследование, проведенное кадровой фирмой ManpowerGroup, выявило, что немецкие фирмы были более обеспокоены привлечением и удержанием талантливых кадров, чем компании в Соединенных Штатах, Франции, Италии или Великобритании. Стимулы, которые они предлагают, включают в себя повышение уровня зарплаты выше темпов инфляции, компенсацию затрат на питание, а также гибкие условия работы сверх положенного минимума.

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