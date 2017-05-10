Жители Берлина возложили цветы и венки на советском мемориале в Трептов-парке

10.05.2017 09:14   ·   0 комментариев

© Jule_Berlin - Fotolia.com

© Jule_Berlin — Fotolia.com

Несколько тысяч человек пришли к советскому мемориалу в берлинском Трептов-парке. Люди несли венки и цветы к монументу, изображающему советского солдата, держащего на руках спасенную немецкую девочку. В церемонии участвовали, кроме горожан, главы дипломатических миссий многих стран (России, Беларуси, Италии Казахстана…), участники Сопротивления, чиновники федерального правительства Германии, сената Берлина, земли Бранденбурга.

Утром 9 мая тысячи людей направились в берлинский . С цветами и венками участники церемонии направлялись в центр парка, туда, где гранитный советский воин мечом рассекает фашистскую свастику. Жители Берлина пришли к скульптурной композиции, чтобы сказать «спасибо» народу-победителю и вспомнить погибших (в парке покоятся более 7 000 советских воинов, павших в битве за ). Пришедшие усыпали обелиск красными гвоздиками.

Вместе с представителями дипмиссий разных стран к советскому мемориалу пришли и представители немецких партий и антифашистских организаций. В торжественной церемонии участвовали и российские байкеры (клуб «Ночные волки»), которые добрались до столицы Германии в ходе мотопробега «Дорогами Победы – на Берлин!».

vladtime.ru

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