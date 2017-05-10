Экс-капитан сборной Хорватии догнал грабителя раньше полиции

10.05.2017 09:12 · 0 комментариев

Бывший капитан сборной Хорватии Роберт Ковач, который ныне работает ассистентом главного тренера франкфуртского «Айнтрахта», помог поймать грабителя в Германии, сообщается на сайте xsport.ua с ссылкой на издание BILD.

43-летний экс-футболист, прогуливаясь во Франкфурте, увидел, что на земле лежит пожилой мужчина, от которого кто-то убегает. Как выяснилось позже, пенсионер снял деньги в банкомате, после чего на него напал 28-летний преступник.

Ковач сумел догнать грабителя и уложить на землю прежде, чем на место прибыли сотрудники полиции.

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