Количество нападений на приюты для беженцев уменьшается

10.05.2017 09:10 · 0 комментариев

В первом квартале 2017 года было меньше нападений на приюты для лиц, ищущих убежища в Германии. Число – 93 нападения на приюты для беженцев – соответствует, по данным Федерального ведомства криминальной полиции (Bundeskriminalamt (BKA)), примерно состоянию в первом квартале 2015 года (106 нападений), т.е. в период перед большим ростом количества беженцев. Это следует из ответа Министерства внутренних дел (Bundesinnenministerium) на запрос Левой группы, о чем сообщает газета «Neue Osnabrücker Zeitung».

После сильного притока беженцев в 2015 году количество нападений на почве ксенофобии резко пошло вверх. За весь 2015 год было зарегистрировано более 1000 нападений, в 2016 году их тоже было почти 1000.

К атакам на беженцев относятся нападения, взрывы, поджоги и нанесение телесных повреждений. В первом квартале, по данным Министерства, 86 из 93 нападений имели праворадикальный фон. За пределами приютов, по имеющимся данным, было совершено 318 нападений на лиц, ищущих убежища, и беженцев. Во время актов насилия в первом квартале получили ранения 47 человек, в том числе двое детей.

беженцы, нападения, приюты