Меркель запрещает пропаганду смертной казни

10.05.2017 09:08 · 0 комментариев

Президент Турции заявил о проведении референдума по вопросу о смертной казни. Канцлер Ангела Меркель дала понять, что Турция – если она хочет снова ввести смертную казнь – не имеет права проводить агитацию на немецкой земле среди своих граждан. Меркель заявила в интервью каналу WDR 5, что, хотя пока нет никаких конкретных запросов, этот вопрос, «к сожалению, не является таким уж гипотетическим, потому что тема уже обсуждалась в Турции». Необходимо ясно сказать, «что для содержания, которое мы абсолютно отвергаем, такого, как смертная казнь», не будет дано разрешение на немецкой земле.

Пресс-секретарь правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) еще на прошлой неделе четко дал понять, что федеральное правительство запретит в Германии инициированный Анкарой референдум по вопросу восстановления смертной казни в Турции. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Recep Tayyip Erdogan) объявил после победы на референдуме, что поставит на повестку дня вопрос о смертной казни. Однако возвращение смертной казни рассматривается в ЕС как красная линия, которую нельзя пересекать.

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