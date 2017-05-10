Министерство здравоохранения рассматривает возможность домашних тестов на ВИЧ

10.05.2017 09:06 · 0 комментариев

В ближайшее время в Германии закон может разрешить тесты на ВИЧ для домашнего использования. В Европе экспресс-тесты уже являются доступными в течение некоторого времени, и они стали значительно более точными и простыми, чем более ранние тесты, сказала Зюзанне Вакерс (Susanne Wackers), референт Федерального министерства здравоохранения (Bundesgesundheitsministerium). В настоящее время министерство проверяет, может ли это привести к изменению предыдущей оценки. До сих пор экспресс-тесты на ВИЧ в Германии могли продаваться только для врачей, медицинских лабораторий и таких учреждений, как органы власти. В Великобритании и Франции, однако, они легально допущены для домашнего использования.

Немецкая ассоциация Deutsche Aids-Hilfe надеется, что разрешение на продажу тестов появится в немецких аптеках и центрах консультирования по вопросам ВИЧ еще в этом году. «С помощью этого теста мы можем дойти до людей, которые из-за стыда или страха не идут к врачу», сказал Хольгер Вихьт (Holger Wicht), представитель Deutsche Aids-Hilfe в Берлине.

Первые модели тестов для неспециалистов было трудно применять, и результаты были не очень надежными. Между тем, тесты, которые с 2015 года продаются в аптеках в Великобритании, а с 2016 года и во Франции примерно за 25 евро, функционируют как проверка уровня сахара в крови у больных сахарным диабетом. После небольшого укола в палец капля крови наносится на полоску теста. Через короткий промежуток времени появляется результат в виде полосок. Две полоски свидетельствуют о наличии ВИЧ-инфекции.

Число новых случаев ВИЧ-инфекции в Германии остается в основном стабильным в течение десяти лет, но оно не уменьшается. В общей сложности, по оценкам Института имени Роберта Коха, в Германии проживают около 84 700 человек с ВИЧ. Однако вот уже 20 лет этот диагноз не является смертным приговором. Лекарства препятствуют развитию заболевания СПИД.

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