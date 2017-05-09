Из музея в Карлсруэ украли бриллиантовую диадему

09.05.2017 10:01 · 0 комментариев

Из Баденского музея в Карлсруэ (ФРГ) похитили диадему из золота и платины стоимостью 1,2 млн. евро. Сотрудники немецкой полиции узнали о краже 29 апреля, точную дату пропажи не называют.

Диадема из музея в Карлсруэ украшена бриллиантами, ее в свое время носила герцогиня Бадена Хильда Люксембургская. Сотрудники правоохранительных органов призывают всех людей, имеющих какую-либо информацию о пропаже, обратиться в отделение полиции и все рассказать. Немецкие СМИ сообщают, что диадема находилась в тронном зале музея во Дворце в Карлсруэ.

Сейчас полицейские не имеют никаких предположений о том, каким образом и кому удалось совершить кражу из музея. Они будут рады любым сведениям, способным хоть на один шаг приблизить их к раскрытию этого преступления. Согласно известным данным, замок витрины, за которой располагалась диадема, не подвергался взлому. Этот факт смущает сотрудников правоохранительных органов. Они переговорили с работниками музея, но не смогли найти зацепок, приближающих к истине.

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