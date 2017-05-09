Школьное образование в Германии является «антиэкономическим»

09.05.2017 09:55 · 0 комментариев

Школьникам в Германии на занятиях преподаются односторонние скептические перспективы рынка. В любом случае, предпринимательству уделяется очень мало внимания. Об этом свидетельствуют результаты исследования учебников, проведенные Университетом Зиген (Siegen) по поручению Ассоциации семейных предпринимателей (Verband der Familienunternehmer), которыми в настоящее время располагает издание «Welt am Sonntag».

Как пишут экономисты, в большинстве федеральных земель экономическое содержание рассматривается в рамках преподавания географии и истории. Учебники по этим предметам представляют «тенденцию скептического отношения к рынку», говорится в исследовании. При этом исследователи отмечают, что глобализация трактуется как процесс, в котором есть только проигравшие.

В исследовании также отмечается, что школьники практически ничего не узнают о предприятиях. Об учреждении предприятий в качестве возможной будущей перспективы для учеников не говорится. Президент Ассоциации семейных предпринимателей Лутц Гебель (Lutz Goebel) призвал к общенациональному введению во всех средних школах обязательного предмета «Экономика». До сих пор такой обязательный предмет существует только в Бадене-Вюртемберге. Он был введен в начале текущего учебного года.

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