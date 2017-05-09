Фронтмен группы Kiss восхищается Меркель

09.05.2017 09:51   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Brian Steward, YouTube

Видеокадр пользователя Brian Steward, YouTube

Фронтмен группы «» Джин Симмонс () выразил похвалу канцлеру Ангеле в самых высоких выражениях. «Она знает, как общаться с людьми, выбирать правильные слова, усаживать мировых лидеров за стол переговоров», сказал басист и певец легендарной американской рок-группы изданию «Bild am Sonntag».

«Это может сделать только настоящая ! Поэтому Ангела Меркель для меня настоящая – самая большая, которая есть у вас в Германии», таким было заявление рокера, хотя Меркель не играет на гитаре. Старые рокеры, известные черно-белой раскраской лица и эффектными костюмами, начинают в пятницу, 12.05.2017, свой тур по Германии.

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