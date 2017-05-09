Штайнмайер и Нетаньяху сглаживают трения

09.05.2017 09:49 · 0 комментариев

Через две недели после дипломатического скандала между Германией и Израилем президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и премьер-министр Биньямин Нетаньяху (Benjamin Netanjahu) проявили готовность к примирению. На встрече в Иерусалиме Штайнмайер говорил о сильном союзе между двумя странами: «Я думаю, что на основе нашей дружбы мы сможем и должны пережить некоторые шторма последних двух недель», сказал Штайнмайер. Нетаньяху заявил: «Я уверен, что мы сможем». Оба связывают свои высказывания со скандалом во время визита министра иностранных дел Зигмара Габриеля (Sigmar Gabriel) две недели назад. Нетаньяху отменил запланированные переговоры, потому что Габриэль встречался с представителями антиправительственных организаций.

Штайнмайер подтвердил положение о двух государствах на Ближнем Востоке. Под этим подразумевается, что кроме Израиля должно быть создано демократическое и демилитаризованное палестинское государство. Штайнмайер, которого сопровождает его жена Эльке Бюденбендер (Elke Büdenbender), посетит палестинские территории во вторник, 09.05.2017. «Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью для мира», сказал Нетаньяху на встрече с Штайнмайером. Для этого, однако, необходимо воспитывать детей к миру. Израиль уже делает это, а палестинцы — нет. В связи с этим он потребовал усилить международное давление на палестинцев.

Во время посещения мемориала Холокоста Яд ва-Шем (Yad Vashem) Штайнмайер напомнил об исторической ответственности Германии. «Мы, немцы, возложили на себя непостижимый долг», написал он в гостевой книге. Ранее Штайнмайер посетил могилы бывшего президента Шимона Переса (Schimon Peres) и убитого в 1995 году премьер-министра Ицхака Рабина (Izchak Rabin) на близлежащей горе Герцля (Herzlberg).

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