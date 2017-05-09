Профессиональное образование оправдывает себя: заработки на 70 процентов больше

09.05.2017 09:47 · 0 комментариев

Профессиональное образование всегда оправдывает себя. Об этом свидетельствует новое «Исследование об образовании в 2017 году» («Bildungsstudie 2017″) института Ifo. Тот, у кого есть диплом о профессиональном образовании, получает более высокий ежемесячный доход, имеет более низкий риск стать безработным, а также достигает более высокого дохода на протяжении жизни, чем неквалифицированные работники. Тем не менее, разрыв в доходах между теми, кто получил профессиональное образование в качестве ученика и в техническом вузе, не так велик, как это часто утверждается.

Тот, у кого нет профессиональной подготовки, зарабатывает на протяжении своей жизни в среднем 1630 евро нетто в месяц. Это означает общий доход за всю жизнь 458 504 евро нетто. Месячный доход профессионалов, прошедших ученичество, выше на 251 евро. Таким образом, они имеют за всю жизнь общий доход 601 372 евро. При наличии диплома мастера или технолога чистая заработная плата поднимается в среднем до 2 378 евро.

Значительно больше зарабатывают люди, которые закончили курс обучения в высшем учебном заведении. С техническим дипломом работник может рассчитывать на среднемесячный чистый доход 2 993 евро и пожизненный доход в размере 868 352 евро. Любой, кто учился в университете, зарабатывает потом в среднем 3 568 евро нетто. Однако, так как эти выпускники начинают профессиональную деятельность позже, их пожизненный доход (988 804 евро) лишь немного выше, чем у выпускников технических вузов.

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