В Нью-Йорке избита и изнасилована туристка из Германии

08.05.2017 10:41 · 0 комментариев

В Нью-Йорке немецкую туристку избил, изнасиловал и ограбил какой-то мужчина. Камера безопасности зафиксировала жестокое нападение на женщину. Как сказал полицейский представитель немецкому новостному агентству Deutsche Presse-Agentur, пока никто не был арестован.

Инцидент произошел, по сообщению местных СМИ, рано утром в четверг, 04.05.2017, в 2 часа 50 минут в районе Гарлема (Harlem). Пострадавшая, личность которой не раскрывается полицией, возвращалась в свой дом отдыха. Вдруг к женщине подошел неизвестный мужчина. Он схватил ее сумочку, ударил ее несколько раз кулаком в лицо, а затем изнасиловал.

Канал CBS New York сообщает, что женщина потеряла во время нападения несколько зубов. Она доставлена в больницу в стабильном состоянии. Хотя официально заявлено, что никто еще не арестован, местные средства массовой информации, однако, пишут о подозреваемом, которого полицейские взяли под стражу. По информации New York 1, он также связан с нападением на другую женщину в Гарлеме две недели назад.

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