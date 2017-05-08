Пьяный разрушил полицейский участок на вокзале в Кельне

08.05.2017 10:40   ·   0 комментариев

© Petair - Fotolia.com

© Petair — Fotolia.com

Пьяный мужчина спровоцировал срабатывание спринклерной системы в участке федеральной полиции на центральном вокзале Кельна, из-за чего участок был фактически затоплен водой. Помещения были повреждены так сильно, что временно не пригодны к использованию. Полицейские вынуждены на несколько недель переехать в контейнеры на вокзальной площади.

Повреждения от воды настолько сильные, что помещения участка необходимо ремонтировать. Нужно демонтировать стены и заменить полы. Для проведения ремонтных работ потребуется, по крайней мере, восемь недель. Техническая служба предоставила в качестве промежуточного решения контейнеры, в которых в настоящее время обустраивается временное учреждение.

По имеющимся данным, полицейские хотели проверить в понедельник, 06.05.2017, сильно пьяного мужчину, который, видимо, без всякой причины задействовал аварийный тормоз в поезде. Полицейские доставили его в , чтобы установить его личные данные. Там 30-летний задержанный взобрался на стул и сорвал спринклер с потолка. После этого сработала система на всем первом этаже. Полицейским удалось отключить систему только через несколько минут. Против уроженца города Брюль (Brühl) было возбуждено уголовное дело из-за злоупотребление аварийными устройствами.

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