Бундесвер проверяет старые казармы в поисках напоминаний о вермахте

08.05.2017 10:37 · 0 комментариев

После обнаружения знаков вермахта в качестве украшений помещения в армейских казармах генеральный инспектор Бундесвера Фолькер Викер (Volker Wieker) распорядился, согласно сообщению издания «Welt am Sonntag», провести проверку во всех казармах и военных зданиях. Викер поручил в пятницу, 05.05.2017, инспекторам и президентам всего Бундесвера изучить соблюдение правил традиционного понимания в отношении нацизма и вермахта, сообщает газета.

Проверка, как указано в распоряжении, распространяется на все официальные здания. До вторника, 09.05.2017, должен быть составлен промежуточный отчет, а до 16 мая должна быть завершена проверка зданий Бундесвера.

Министерство обороны (Bundesverteidigungsministerium) подтвердило в субботу, 06.05.2017, обнаружение знаков приверженности вермахту в казармах в Донауэшингене (Donaueschingen). Ранее многочисленные знаки вермахта были найдены в комнате отдыха в казармах эльзасского города Илькирх (Illkirch), где находился ультраправый офицер Франко А. (Franco A.). Кроме того, в ноябре 2012 года в Илькирхе солдаты Бундесвера насыпали на полу казармы четырехметровую свастику.

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