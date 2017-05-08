В выходные можно увидеть метеоритный дождь

08.05.2017 10:35   ·   0 комментариев

Скриншот с сайта www.focus.de

Скриншот с сайта www.focus.de

С 6 мая в небе можно увидеть особенно большое количество метеоритов. В это время на Землю падают майские . Особенно высоки шансы увидеть падающую звезду у полуночников, так как идеальное время для этого вскоре после захода Луны.

Каждый год самым романтичным небо бывает именно в мае, когда приходит время майских Акварид. Это , который исходит от Галлея. В настоящее время они находятся как раз возле Земли.

До 10 мая стоит выходить на улицу в ночное время. Однако самые лучшие шансы открыть для себя красивую падающую звезду, действительно, есть у настоящих полуночников. Идеальное время фактически сразу после захода Луны, между 3:30 и 5:00 утра.

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