Гамбург экспроприирует пустующие квартиры

08.05.2017 10:32 · 0 комментариев

У одного из домовладельцев из Гамбурга окружное управление Hamburg-Mitte экспроприировало шесть квартир. Квартиры расположены в округе Hamm, близком к центру, и стоят пустующими уже в течение пяти лет. Как сообщила газета «Hamburger Abendblatt», управление наложило на владельца штраф в размере 18 000 евро и выразило угрозу экспроприации. Но владелец не выполнил решение и не выставил квартиры на рынок.

В настоящее время окружное управление передало квартиры доверенному лицу, проведет их санацию, а затем предложит их для аренды. Стоимость санации новых полов, отопления и стен в пятизначном размере должен оплатить владелец. Новых арендаторов он не имеет права выбрать, а должен принять их.

Только в Гамбурге пустует более 5 000 свободных квартир. Это возмущает многих людей, ищущих жилье на переполненном рынке. Спрос в крупных городах Германии остается высоким, а предложение слишком мало. С 2013 года местные власти могут в принудительном порядке экспроприировать квартиры. Для этого они должны, по крайней мере, четыре месяца стоять пустыми без каких-либо ремонтных работ.

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