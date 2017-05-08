Все больше сирийцев перевозят своих родственников в Германию

08.05.2017 10:30 · 0 комментариев

Миграционный кризис захватил Германию в 2015 году врасплох. Только осенью сотни тысяч беженцев прибыли в страну. В последующие месяцы немецкие и европейские политики пытались ограничить приток беженцев. Одной из немецких мер стало предоставление многим беженцам только субсидиарной защиты. Эти люди получали вид на жительство сроком на один год вместо трех лет. Кроме того, имеющим субсидиарную защиту и получившим вид на жительство после 17 марта 2016 года не разрешалось в течение двух лет забирать в Германию ни одного из членов семьи.

Последние данные показывают также, что, несмотря на эти меры, все больше и больше членов семей беженцев прибывают в Германию. После того как в 2015 году Германия предоставила визу примерно 7 500 родственникам «признанных имеющими право на защиту», в 2016 году прибыло почти 100 тысяч, а в первом квартале 2017 года около 32 500 членов семей. Об этом сообщило Министерство иностранных дел (das Auswärtige Amt) в ответ на запрос издания FOCUS-Online.

В основном все больше членов семей сирийских беженцев приезжают в Германию. В 2015 году прибыло около 21 500 родственников так называемых признанных имеющими право на защиту от гражданской войны. В 2016 году их было 40 000, т.е. почти в два раза больше. В 2017 году эта цифра может снова вырасти. Только за первый квартал 14 500 родственников сирийских беженцев получили визы по воссоединению семей в Германии. Членам семьи защищаемых лиц также может быть предоставлено убежище. К ним относятся супруги или несовершеннолетние дети.

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