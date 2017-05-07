Обезвреживание нескольких бомб в Ганновере: эвакуируются 50 000 человек

07.05.2017 08:04 · 0 комментариев

Столица Нижней Саксонии готовится к одной из крупнейших гражданских операций спасателей. Причиной являются несколько бомб со времен Второй мировой войны. Для тысяч техников-взрывников и вспомогательных рабочих это станет своеобразной пробой сил: в ходе второй по масштабу операции по обезвреживанию бомбы по всей стране 50 тысяч человек вынуждены покинуть свои дома. Возможно, в воскресенье, 07.05.2017, в Ганновере будут обезвреживаться сразу 13 бомб. Семь домов престарелых, больница и завод по производству шин Continental вынуждены эвакуироваться.

Уже подготовлены сотни машин скорой помощи и полевых кроватей, а также десятки тысяч порций супа. Пассажирам поездов тоже придется адаптироваться к нарушениям графика движения, в частности, движению в объезд. Впервые город также организовал обширную культурную и спортивную программу для тех, кто эвакуируется. Планируются музейные экскурсии, фильмы для детей и ​​игры для пожилых людей.

Такая масштабная эвакуация оказалась необходимой после того, как во время зондирования строительного участка в округе Варенвальд (Vahrenwald) были обнаружены 13 бомб. «Это самая крупная акция в Ганновере со времен Второй мировой войны», сказал представитель пожарной службы Михаэль Хинц (Michael Hintz). Спасатели и помощники прибыли в столицу Нижней Саксонии не только из города и региона, но и из более дальних территорий.

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