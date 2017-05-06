Военные песни в центре Берлина исполнит хор Турецкого

06.05.2017 09:28   ·   0 комментариев

Фото с сайта www.vladtime.ru

Фото с сайта www.vladtime.ru

Хор Турецкого проведет в Берлине миротворческий . Билеты на мероприятие будут бесплатными, выступление будет транслировать на зарубежные страны телеканал Russia Today.

Руководитель песенного коллектива Михаил Турецкий на своей пресс-конференции сообщил, что по согласованию с властями столицы Германии, местом проведения концерта «Песни Победы» стала одна из центральных площадей Берлина. Выступление состоится 7 мая при поддержке Минкульта РФ и МИД России. Желание стать зрителями выступления российских артистов выразили уже порядка 20 тыс. человек, сказал руководитель коллектива. Для жителей Берлина прозвучат известные каждому россиянину песни военных лет и популярные композиции современности. Сообщается, что 9 мая на праздничном концерте в Туле выступят артисты коллектива «Сопрано Турецкого» и группа «Земляне». «Сопрано» представит композиции из проекта «Песни Победы», который впервые увидят 7 мая в Берлине. Вторыми станут жители и гости Тулы.

www.vladtime.ru

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