В Германии откроется самый длинный в мире пешеходный висячий мост

06.05.2017 09:26   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя Галопом по Европам, YouTube

Видеокадр пользователя Галопом по Европам, YouTube

В регионе построили самый длинный в мире пешеходный . Точную длину новой туристической достопримечательности Саксонии-Анхальт пока держат в тайне, сообщив лишь, что по этому показателю он превосходит 439-метровый сочинский мост в Ахштырском ущелье, пишет Deutsche Welle.

Открытие должно состояться 7 мая. По этому пешеходному висячему мосту можно будет совершить прогулку над долиной реки Раппбоде — притока Зале. Есть также площадка для банджи-джампига.

www.panarmenian.net

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