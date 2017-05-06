В Германии откроется самый длинный в мире пешеходный висячий мост

06.05.2017 09:26 · 0 комментариев

В регионе Гарц построили самый длинный в мире пешеходный висячий мост. Точную длину новой туристической достопримечательности Саксонии-Анхальт пока держат в тайне, сообщив лишь, что по этому показателю он превосходит 439-метровый сочинский мост в Ахштырском ущелье, пишет Deutsche Welle.

Открытие должно состояться 7 мая. По этому пешеходному висячему мосту можно будет совершить прогулку над долиной реки Раппбоде — притока Зале. Есть также площадка для банджи-джампига.

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висячий мост, Гарц