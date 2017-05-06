Таможня в аэропорту Мюнхена обнаружила волка в чемодане украинца

06.05.2017 09:24 · 0 комментариев

Таможенники в аэропорту Мюнхена обнаружили в багаже мужчины целую шкуру волка, включая череп. Как было объявлено главным таможенным управлением Мюнхена в пятницу, 05.05.2017, необычную находку сделали таможенники на прошлой неделю при проверке багажа пассажира из Украины.

Так как 34-летний украинец не смог предъявить необходимые документы, вся находка была полностью конфискована. Против мужчины также возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь главного таможенного управления отметил, что волки относятся к исчезающим видам животных и поэтому включены в список Вашингтонского соглашения о защите видов животных (Washingtoner Artenschutzübereinkommen) и в одноименную Директиву ЕС. Таким образом, они могут быть ввезены только при наличии необходимых документов.

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