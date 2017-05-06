Поджигатель из Германии приговорен на Канарах к тюремному заключению

06.05.2017 09:23 · 0 комментариев

Из-за разрушительного лесного пожара в августе на канарском острове Ла-Пальма (La Palma) испанский суд приговорил молодого немца к трем с половиной годам лишения свободы. Кроме того, 27-летний гражданин Германии должен компенсировать ущерб нескольким пострадавшим общинам и отдельным лицам, а также семье погибшего во время пожара работника лесного хозяйства. Такое решение было принято окружным судом в Санта-Крус-де-Тенерифе (Santa Cruz de Tenerife). По сообщениям СМИ, расходы правительства острова на борьбу с пожаром, другие чрезвычайные меры и восстановление лесов, по оценкам, составляют не менее 1,8 млн. евро. Пожаром в начале августа 2016 года было уничтожено около 5000 гектаров соснового леса.

Бездомный немец, который жил на острове в пещере, обвиняется в «грубой неосторожности». Полиция обнаружила его вскоре после возникновения пожара на проселочной дороге вблизи места возгорания и арестовала в качестве подозреваемого. Молодой человек признался после ареста, а затем и в суде, что справлял нужду недалеко от природного парка Кумбре Вьеха (Cumbre Vieja) на открытом воздухе и поджег использованную туалетную бумагу. Он хотел скрыть следы, чтобы избежать обнаружения со стороны властей. Горящие остатки бумаги привели к быстрому распространению огня по сухой земле.

Большой пожар стал причиной крупномасштабной операции на курортном острове. Сотни сотрудников аварийных служб, в том числе солдаты, пожарные и полицейские в течение нескольких дней боролись с пламенем. Тысячи людей, чьи дома оказались под угрозой пожара, вынуждены были принять меры предосторожности для обеспечения безопасности. Многие туристы провели бессонные ночи. Ла-Пальму, самый северо-западный из атлантических Канарских островов, ежегодно посещают 130 000 человек. В 2002 году ЮНЕСКО объявил Ла-Пальму биосферным заповедником.

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