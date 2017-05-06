Избирательная кампания в Шлезвиг-Гольштейне: Меркель проявляет человечность

06.05.2017 09:22 · 0 комментариев

В воскресенье, 07.05.2017, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн состоятся выборы. Лидер ХДС и канцлер проявляет себя в их преддверии иначе, чем в предыдущие годы – и осуществляет свою детскую мечту. Раньше выступления Ангелы Меркель в ходе земельных избирательных кампаний производили такое впечатление, что она не знала, где находится. Она говорила как канцлер на международных переговорах или перед коалицией в Берлине, и у аудитории создавалось впечатление, что она далеко от них.

В настоящее время всё по-другому. Меркель сделала выводы. Сейчас лидер ХДС совершила поездку по Шлезвиг-Гольштейну вместе с кандидатом Даниэлем Гюнтером (Daniel Günther). И действительно, она говорила, обращаясь к публике, и показала свою человеческую сторону. Так, она сказала 1 000 присутствующим в Эккернфёрде (Eckernförde), что «пробудилось её детское сердце», так как до официального митинга она посетила, кроме морских спасателей, также конфетную фабрику.

Редко женщину, которая считается самой сильной в мире, видели такой расслабленной. Она терпеливо одела зеленые перчатки, а затем с удовольствием мешала тесто для конфет. Хотя она может проявлять нетерпение во время таких мероприятий и спешить, сейчас она спокойно слушала объяснения, как из желто-оранжевой массы получаются лимонные конфеты, а затем ещё и попробовала их. «Это было очень красиво», сказала она позже на сцене. По этому случаю зрители узнали также, что Меркель любит кататься на американской горке.

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