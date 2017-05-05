Сегодня стартует чемпионат мира по хоккею

05.05.2017 08:31 · 0 комментариев

Чемпионат мира по хоккею стартует сегодня в Германии и Франции, турнир примут Париж и Кельн.

Нынешний чемпионат мира пройдет на двух аренах, которые хоть были построены уже давно, но их нельзя назвать несовременными.

Кельнская «Ланксесс-Арена», которая способна принимать разного рода массовые мероприятия, была открыта в 1998 году и вмещает на хоккейных матчах 18,5 тысяч человек.

Парижская «Аккор Хотелс-Арена», больше известная как Дворец спорта «Берси», была построена в 1984 году и реконструирована в 2015-м. Арена впервые примет крупные хоккейные соревнования, ранее там проходили, к примеру, финал Кубка Дэвиса по теннису, два «Финала четырех» клубного чемпионата Европы по баскетболу и «Финал четырех» баскетбольной Евролиги, соревнования по картингу. На хоккейные мероприятия дворец способен вместить 14,5 тысяч человек.

В Кельне и Париже пройдут матчи предварительного этапа обоих групп, а также по две игры 1/4 финала. После чего основные события развернутся в Кельне, где будут сыграны полуфиналы, матч за третье место и финал.

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