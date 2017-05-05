В Европе существенно увеличится число автомобилей на газе

05.05.2017 08:30 · 0 комментариев

Стараниями Volkswagen на европейских дорогах появится больше автомобилей, работающих на газе. По крайней мере, в Германии. Немецкий автогигант поддержал план, предусматривающий 10-кратное увеличение числа подобных авто в ФРГ к середине следующего 10-летия. То есть до 1 миллиона машин к 2025-му, пишет Хроника.инфо со ссылкой на МоторМания.

Кроме того, план предполагает существенное увеличение количества газозаправочных станций в Германии. К тому же времени оно должно вырасти с 900 до 2000.

Не только концерн Volkswagen будет заниматься реализацией данного плана. К этому также приложат руку крупные газонефтяные компании и операторы заправочных сетей. Стороны уже подписали декларацию о намерениях. Помимо Volkswagen свои подписи поставили такие компании, как Total и Газпром. Несмотря на то, что их план в настоящее время касается только Германии, свои идеи они будут продвигать и в других странах Европы.

Ставка на газ – один из шагов Volkswagen по преодолению последствий «дизельгейта». Помимо этого, немецкий автопроизводитель рассчитывает сосредоточиться на электромобилях. Чтобы собрать средства на реализацию новых планов, он может продать один из брендов, входящих в состав концерна.

hronika.info

Volkswagen, автомобили, газ