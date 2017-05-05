Названы десять лучших городов мира для туристов-веганов

05.05.2017 08:29 · 0 комментариев

Британская газета The Independent перечислила десять городов мира, подходящих для путешественников-веганов. В список, места в котором распределяются произвольно, вошел, к примеру, итальянский Турин.

В Турине работает более 30 кафе и магазинов с едой для веганов и вегетарианцев. Кроме того, городская мэрия собирается просвещать школьников насчет здорового питания и защиты прав животных. Администрация населенного пункта также намерена превратить его в первый в Италии «вегетарианский город».

В перечень включен и Берлин. В столице Германии действует более 50 ресторанов и кафе, рассчитанных на веганов. Кроме того, около 80 тысяч горожан придерживаются растительного рациона. В Берлине предлагается специальное пиво и вино для веганов и даже секс-игрушки, изготовленные без применения кожи.

В список вошел и Хельсинки. В финской столице продается заменитель мяса под названием Nyhtökaura, в состав которого входят овес и бобы. В городе мало веганских ресторанов, но есть вегетарианские.

В топ-10 городов также были включены Тель-Авив, Ченнай (Индия), Мельбурн, Сан-Франциско, Остин (США), Ванкувер и Лондон.

Веганство — наиболее строгая форма вегетарианства, исключающая потребление всех продуктов животного происхождения (мяса, рыбы, яиц, молока и меда). Кроме того, веганы не используют мех и кожу животных, а также шелк.

rtr.md

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