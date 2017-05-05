Немецкая разведка опасается новых кибератак перед выборами

05.05.2017 08:15 · 0 комментариев

Глава внутренней разведки Германии Ханс-Георг Маасен заявил о возможности новых кибератак против немецких политиков и чиновников накануне всеобщих выборов в сентябре, пишет сайт ua.today.

«Мы ожидаем новых кибератак, мы внимательно следим за угрозами», – заявил он 4 мая. Маасен уточнил, что немецкая контрразведка обнаружила и сделала невозможным повторение фишинговых атак (выманивание данных) против Христианско-демократического союза, лидером которого является канцлер Германии Ангела Меркель.

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