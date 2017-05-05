В тяжелой автобусной аварии на A8 пострадали дети

05.05.2017 07:50   ·   0 комментариев

© Andrea Seemann - Fotolia.com

© Andrea Seemann — Fotolia.com

На автомагистрали A8 недалеко от Мюнхена произошла серьезная с несколькими транспортными средствами. Несколько человек получили ранения, спасатели прибыли на место происшествия. Эту информацию подтвердила изданию FOCUS Online дорожная полиция Хольцкирхена (Holzkirchen).

Авария произошла между выездом Хофольдингер Форст (Hofoldinger Forst) и перекрестком Мюнхен-Юг (München-Süd) в направлении Мюнхена. В результате аварии несколько детей, которые сидели в автобусах, получили легкие ранения.

В аварию попали сразу четыре автомобиля и два автобуса. Как сказал представитель дорожной полиции, два автобуса «въехали друг в друга», вследствие чего автомагистраль была заблокирована, и образовалась значительная пробка.

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