Врачи требуют ужесточения контроля вакцинации против воли родителей

05.05.2017 07:48 · 0 комментариев

В дискуссии о вакцинации детей врачи и политики высказались за расширение иммунизации и более строгий контроль за ее осуществлением. СвДП призвала на своем федеральном партийном съезде к общей обязательной иммунизации для всех детей в возрасте до 14 лет. В решении съезда говорится, что из-за ненаучных предрассудков все больше и больше родителей подвергают опасности здоровье не только своих, но и других детей.

Профессиональная ассоциация педиатров (der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ)) намеревается сделать посещение детских садов зависимым от того, вакцинированы ли дети: «Без вакцинации никакого детского сада и никакого другого учебного заведения». Ассоциация говорит о «пренебрежении родительским долгом» и поддерживает намерение министра здравоохранения Германа Грёэ (Hermann Gröhe) ужесточить требования к рекомендациям по вакцинации.

В пятницу, 28.04.2017, Грёэ объявил в «Rheinische Post» об усилении контроля за рекомендациями по вакцинации. «Летом вступит в силу юридическое регулирование, согласно которому детские сады обязаны сообщать в органы здравоохранения, если родители отказываются от консультирования по вакцинации». Грёэ также указал на уже существующий Закон о профилактике, требующий использовать медицинские обследования детей и взрослых для проверки статуса вакцинации.

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