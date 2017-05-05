Первая помощь в Германии: реанимируют только каждого третьего

05.05.2017 07:47 · 0 комментариев

У более чем 50 000 человек в Германии каждый год останавливается сердце в то время, когда они находятся не в больнице. Только в 34 процентах этих чрезвычайных ситуаций люди осмеливаются оказать первую помощь для реанимации, пока не приедет скорая. Об этом свидетельствуют последние данные Немецкого общества анестезиологии и интенсивной терапии (Deutsche Gesellschaft für Anästhesiologie und Intensivmedizin (DGAI)).

Девять лет назад доля непрофессиональных реаниматоров составляла всего около 16 процентов. В течение последних пяти лет их количество увеличилось более чем в два раза. Это означает, что Германия больше не занимает последнее место в европейской непрофессиональной реаниматологической помощи. В европейском сравнении, однако, страна по-прежнему находится только в нижней трети рейтинга. Лучше всех ситуация в скандинавских странах: в частности, в Норвегии около 70 процентов людей, оказывающих первую помощь, немедленно начинают реанимацию.

По подсчетам Немецкого общества анестезиологии и интенсивной терапии, ежегодно 10 000 людей могли бы выжить после сердечного приступа, если бы реанимацией в стране занималось больше тех, кто смог бы оказать первую помощь. Немецкий Красный Крест (das Deutsche Rote Kreuz (DRK)) предлагает ввести реанимационные курсы в учебные программы школ. Важно также каждые три-пять лет посещать курс оказания первой помощи, чтобы освежить свои знания.

первая помощь, реанимация, сердечный приступ