Саудовское телевидение дорисовало на Меркель хиджаб из пикселей

04.05.2017 11:37 · 0 комментариев

Государственное телевидение Саудовской Аравии освещало встречу канцлера Германии Ангелы Меркель с королем страны Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом, дорисовав германскому политику хиджаб из пикселей. На это обратил внимание арабский журналист Кеворк Алмассиан в Twitter. «Государственное телевидение Саудовской Аравии «заблюрило» волосы госпожи Меркель», — констатировал журналист.

Ранее сообщалось, что германский канцлер во время своего официального визита в Саудовскую Аравию отказалась соблюдать положенный дресс-код. Политик не стала надевать хиджаб даже на встречу с королем Салманом бин Абдул-Азизом аль-Саудом.

Ранее также сообщалось, что один из немецких телеканалов изобразил Меркель в хиджабе, использовав этот сатирический прием для привлечения внимания к своему сюжету, однако, встретился с ожесточенной общественной критикой и обвинениями в антиисламизме.

tvzvezda.ru

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