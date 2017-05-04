В Германии скончался старейший актер в мире

04.05.2017 09:58 · 0 комментариев

Лукас Амман, швейцарский актер, скончался в Германии на 105-м году жизни. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные источники, Амман являлся самым старейшим актером в мире наряду с Владимиром Зельдиным, советским и российским актером, ушедшим из жизни осенью прошлого года на 102-м году жизни.

Однако Зельдин был действующим старейшим актером – то есть он продолжал работать на сцене до самой смерти, а вот Амман давно ушел из профессии. Амман скончался в своем доме в Мюнхене через непродолжительное время после операции на желчном пузыре. В последние месяцы у мужчины было и много других проблем со здоровьем. После операции он пошел на поправку, однако несколько дней назад снова почувствовал себя плохо. Известность Лукасу Амману принесли роли в детективных картинах.

Актер получил заслуженное признание зрителей немецкоязычных стран и Франции после главной роли в сериале «Граф Йостер имеет честь», где Амман играл сыщика-любителя, с блеском раскрывающего преступления. Теперь старейшим актером в мире, а точнее актрисой, можно считать Оливию де Хэвиллэнд, исполнившую роль Мелани в картине «Унесенные ветром». В июле ей исполнится 101 год.

актер, Лукас Амман