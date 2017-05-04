Девочки больше боятся тестов, чем мальчики

04.05.2017 09:53   ·   0 комментариев

© auremar - Fotolia.com

© auremar — Fotolia.com

Результаты исследования PISA показывают, что 15-летние в школе больше недовольны и обеспокоены, чем – особенно в Германии. Мальчики лучше считают, а девочки лучше читают. То, что звучит как предубеждение, теперь подтверждено шестью исследованиями PISA. В каждом раунде девочки были значительно лучше в чтении и значительно слабее в математике, чем мальчики. В 2015 году в ходе исследования PISA добавился ещё один стереотипный аспект: впервые оказалось, как в среднем по 35 странам ОЭСР, так и в Германии, что мальчики значительно компетентнее в естественных науках, чем девочки. Гендерная разница увеличилась в пользу мальчиков.

В настоящее время картину дополнил специальный доклад PISA за 2015 год. Не новыми данными об успеваемости, но признаками ощущений. По имеющимся данным, 41 процент мальчиков в Германии «очень довольны» своей жизнью, но только 27 процентов девочек. «Довольны» примерно одинаковое количество мальчиков и девочек, однако, «скорее недовольны» или «недовольны» снова значительно больше девочек. Исследователи PISA видят связь между успеваемостью и удовлетворенностью жизнью: слабые ученики менее удовлетворены, чем сильные, и у девочек этот эффект более выражен, чем у мальчиков.

В ходе исследования PISA проводился опрос учеников об их проблемах и мотивации, и здесь тоже проявились различия. В Германии 15-летние ученики выражали школьные страхи реже, чем почти во всех других странах, но почти каждая вторая девочка заявила об «очень тревожном» ощущении перед тестами даже тогда, когда она хорошо подготовлена. Среди мальчиков в этой ситуации боится только каждый третий. Этот «гендерный разрыв» в 21 процент на одну пятую больше, чем среднем по странам ОЭСР. Таким образом, немецкие школьники более расслаблены, чем другие, но девочки всё-таки в меньшей степени. Авторы исследования предполагают, что они менее уверены в себе и, следовательно, больше тревожатся. Однако это относится и к социальным нормам, которые позволяют девочкам чаще, чем мальчикам, показывать слабые места и проявлять неуверенность.

Теги: 

, , , , ,

Комментарии (0)

Последние новости

Архив новостей

Май 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Anzeige

Присоединяйся!