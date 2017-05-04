Переедет ли банковский надзор ЕС на Майн?

04.05.2017 09:52 · 0 комментариев

Финансовый центр Франкфурта-на-Майне, согласно сообщению издания «Wirtschaftswoche», имеет хорошие шансы стать после Брексита новой штаб-квартирой Европейского банковского надзора (Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)). Источники, близкие к вице-президенту Европейской комиссии Валдису Домбровскису (Valdis Dombrovskis), сообщили, что он видит преимущества в расположении этого органа во Франкфурте.

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле (Wolfgang Schäuble) в марте высказался за перенос EBA в мегаполис на Майне и слияние его там с европейским страховым надзором. В настоящее время Европейский банковский надзор находится в Лондоне, но после выхода Британии из ЕС должен быть перенесён в одну из стран ЕС. При этом Франкфурт конкурирует с Парижем. Люксембург недавно тоже заявил о том, что претендует стать резиденцией банковского надзора.

Кроме того, будет перенесено управление ЕС по продовольствию и медикаментам (Arzneimittelbehörde). В этом органе заинтересованы не только Франция, но также Бельгия, Италия и Испания. Принимать окончательное решение о переносе органов управления будут лидеры 27 оставшихся государств-членов ЕС – возможно, на саммите ЕС в июне.

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