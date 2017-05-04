16 500 жителям Германии исполнилось 100 или больше лет

04.05.2017 09:51 · 0 комментариев

100 лет или больше исполнилось в Германии, по данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), примерно 16 500 жителям страны. Факторы, которые их объединяют, установили исследователи из Бадена-Вюртемберга в книге «100! Что наука знает о старении». «Старение представляет собой сложный процесс», говорит Джеймс Вопел (James Vaupel), директор Института Макса Планка по демографическим исследованиям (Max-Planck-Institut für demografische Forschung) в Ростоке. «Примерно на 25 процентов можно объяснить влиянием генов, почему некоторые люди достигают возраста 100 лет, а другие рано умирают».

«В то время как гены оказывают умеренное влияние на продолжительность жизни людей, однако, многие другие факторы вместе играют большую роль», говорит Вопел. Оценки показывают, что долгая продолжительность жизни зависит, в первую очередь, от специальной диеты, регулярных физических упражнений, умеренного употребления алкоголя и социальной занятости.

В Германии, по крайней мере, 85 процентов долгожителей составляют женщины. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 83,4 лет, что на пять лет больше, чем у мужчин. Биологические различия между мужчинами и женщинами частично объясняют это явление. Но настолько большой делают разницу различные модели поведения мужчин и женщин.

До 60 процентов разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами могут быть связаны с тем, что мужчины больше курят и употребляют больше алкоголя, чем женщины. Кроме того, мужчины чаще занимаются опасными профессиями и ведут себя более рискованно, чем женщины.

продолжительность жизни, старение