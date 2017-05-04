16 500 жителям Германии исполнилось 100 или больше лет

04.05.2017 09:51   ·   0 комментариев

© Sandor Kacso - Fotolia.com

© Sandor Kacso — Fotolia.com

100 лет или больше исполнилось в Германии, по данным Федерального статистического ведомства (das Statistische Bundesamt), примерно 16 500 жителям страны. Факторы, которые их объединяют, установили исследователи из Бадена-Вюртемберга в книге «100! Что наука знает о старении». «Старение представляет собой сложный процесс», говорит Джеймс Вопел (James Vaupel), директор Института Макса Планка по демографическим исследованиям (Max-Planck-Institut für demografische Forschung) в Ростоке. «Примерно на 25 процентов можно объяснить влиянием генов, почему некоторые люди достигают возраста 100 лет, а другие рано умирают».

«В то время как гены оказывают умеренное влияние на людей, однако, многие другие факторы вместе играют большую роль», говорит Вопел. Оценки показывают, что долгая зависит, в первую очередь, от специальной диеты, регулярных физических упражнений, умеренного употребления алкоголя и социальной занятости.

В Германии, по крайней мере, 85 процентов долгожителей составляют женщины. Средняя продолжительность жизни женщин составляет 83,4 лет, что на пять лет больше, чем у мужчин. Биологические различия между мужчинами и женщинами частично объясняют это явление. Но настолько большой делают разницу различные модели поведения мужчин и женщин.

До 60 процентов разницы в продолжительности жизни между мужчинами и женщинами могут быть связаны с тем, что мужчины больше курят и употребляют больше алкоголя, чем женщины. Кроме того, мужчины чаще занимаются опасными профессиями и ведут себя более рискованно, чем женщины.

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