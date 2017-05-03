В Дортмунде сошел с рельсов ICE

03.05.2017 09:31   ·   0 комментариев

Видеокадр пользователя N24, YouTube

Видеокадр пользователя N24, YouTube

При въезде на центральный вокзал в Дортмунде в понедельник вечером, 01.05.2017, сошел с рельсов , принадлежащий . Представитель компании сказал, что два последних вагона по еще неизвестной причине соскочили из колеи. По данным властей, два пассажира получили легкие ранения. Одному из них оказана помощь на месте, другой был по соображениям предосторожности доставлен ​​в больницу.

Сколько пассажиров находилось в поезде, представитель железной дороги пока не мог сказать. Сотрудники федеральной полиции федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия и пожарной службы Дортмунда находятся на месте происшествия. По информации федеральной полиции, все пассажиры покинули поезд, но сам поезд и пути были сильно повреждены.

Движение на центральном вокзале Дортмунда было остановлено, чтобы следственные органы могли начать свою работу. Сотрудники Федерального железнодорожного органа тоже находятся на месте аварии. ICE 945 следовал из Дюссельдорфа в Берлин-Гезундбруннен, когда сошел с рельсов незадолго до 19 часов 00 минут.

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